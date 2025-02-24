Polverosi: “Pradè e Palladino si riuniscano al Viola Park e trovino una soluzione”

Devono trovare la ragione del tracollo di una squadra

Alberto Polverosi, nelle pagine del Corriere dello Sport, ha parlato così della Fiorentina di Palladino dopo il ko: “E' stata un'escalation di nefandezze. Aveva giocato male e perso a San Siro contro l'Inter (e ci sta), aveva giocato malissimo (anzi, non aveva proprio giocato) e perso al Franchi contro il Como (e ci sta un po' meno...) e ieri non si è presentata in campo a Verona. Ora dirigenti e tecnici devono riunirsi al Viola Park, riflettere e capire cosa sta succedendo. Devono trovare la ragione del tracollo di una squadra che dopo 23 giornate aveva 42 punti e, anche se non entusiasmava sul piano dello spettacolo, andava in campo con idee chiare e con una notevole forza interiore, mentre oggi, dopo 26 partite, ha gli stessi 42 punti e giovedì potrebbe perdere il 6° posto se una fra Bologna e Milan riuscisse a vincere lo scontro diretto nel recupero del Dall'Ara 3”.