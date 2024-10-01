Polverosi: "Palladino deve fare un'attenta valutazione su Colpani. Lo sta rendendo inutile alla squadra"

Se continua così lo sottopone a critiche pesanti e soprattutto lo rende inutile alla squadra

All'interno della sua analisi sul Corriere dello Sport legato al momento della Fiorentina, Alberto Polverosi analizza e sviscera le statistiche dell'apporto dato da Andrea Colpani alla viola. Oggi, scrive il giornale, Kean e Dodo sembrano corpi estranei a questa squadra, in campo i tifosi viola vedono solamente loro due. Non certo Colpani, sul quale Palladino deve fare una riflessione attenta: l’ex monzese sta infilando una serie di prestazioni non anonime, peggio. Se continua così lo sottopone a critiche pesanti e soprattutto lo rende inutile alla squadra. C'è da fare un gran lavoro sul fantasista viola, quantomeno per farlo tornare quello che è stato fino a poco tempo fa, cioè uno dei migliori prospetti del movimento calcistico italiano.

https://www.labaroviola.com/il-direttore-di-tuttosport-vaciago-il-calcio-si-ribelli-le-curve-collaborino-con-la-giustizia-per-difendere-i-veri-tifosi/270377/