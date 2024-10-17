Polverosi: "L'intervista di Palladino non serve a niente, sono parole alla camomilla che non colpiscono nessuno"

Il noto giornalista ha criticato duramente l'intervista fatta da Palladino nella giornata di ieri ritenuta piatta

A Lady Radio ha parlato il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi che ha commentato l'intervista rilasciata dal tecnico viola Raffaele Palladino: "L'intervista di Palladino è piatta, non dice niente di rilevante. Interviste del genere non servono a nulla perché non ha spiegato niente di quello che farà con la squadra e di come intende giocare da qui in avanti. Gli fanno le solite domande e lui ti risponde con i soliti concetti ormai triti e ritriti, sono interviste che sanno d'acqua calda. Quando un allenatore parla, deve comunicare la sua tattica, i giocatori che vuole impiegare ma non così. Sono molto triste per questo, bisognerebbe capire che la comunicazione deve essere di un certo livello, ci dovrebbe essere un confronto costante con l'opinione pubblica."

Su Colpani e Beltrán: "Palladino ama Colpani alla follia e lo farebbe giocare sempre, però per ora il suo rendimento è stato pessimo, neanche parente di quello di Monza. Non ha fatto niente in queste partite, non mi interessa che corra non è atletica. Beltrán è un mistero vero, non gioca mai e non capiamo davvero che ruolo abbia."

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