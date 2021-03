Polverosi: “In estate la Fiorentina è stata indebolita, e adesso è stata peggiorata ancora di più”

Questo un estratto del noto giornalista Alberto Polverosi, su Calciomercato.com:

“A Firenze il festival degli errori. La squadra è stata costruita male in estate, ha ceduto Chiesa (giusto: 60 milioni) e al suo posto ha preso un giocatore (Callejon) che non c’entrava niente col calcio (e il modulo: 3-5-2) di Iachini. Licenziato Iachini, hanno preso Prandelli. A gennaio, hanno ceduto quattro giocatori in buona condizione fisica (Lirola, Duncan, Saponara e Cutrone) per prenderne due (Malcuit e Kokorin) fuori condizione. Così, l’indebolimento della squadra è continuato: in avvio di stagione la Fiorentina era più debole dell’anno precedente, dopo il mercato di gennaio era più debole di quella di avvio stagione. Detto questo, il valore della squadra è superiore al valore medio di questa parte di classifica. Prandelli, finora, non è riuscito a dare la sterzata e, come per il Benevento, oggi sarà decisivo lo scontro diretto. Alla luce della sconfitta dello Spezia, nemmeno il pareggio sarebbe da buttare”.

IBRAHIMOVIC ACCELERA IL RIENTRO, IN CAMPO GIA’ NELLA SFIDA IN TRASFERTA CONTRO LA FIORENTINA