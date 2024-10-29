Polverosi elogia Palladino: "Intelligente ma soprattutto umile, questa è una dote molto rara"

19 gol segnati in cinque partite dalla Fiorentina

Alberto Polverosi all’interno de il Corriere dello Sport ha analizzato la Fiorentina di Palladino: “Cinque vittorie di fila, sei (più un pareggio) nelle ultime sette partite ufficiali, diciannove gol segnati nei cinque successi fra campionato e Conference League. Battute Lazio e Milan, sepolto il Lecce, umiliata la Roma. Questa è la Fiorentina di oggi, questa è l'ottobrata di Firenze. Raffaele Palladino ha cambiato la sua idea iniziale nell'intervallo con la Lazio, quando perdeva 0-1. L'ha cambiata (dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1) e ha vinto. E' stato intelligente e soprattutto umile, dote rara nella categoria (rara ovunque, diciamo la verità). «Se abbiamo modificato è merito dei ragazzi, anche loro ti danno delle soluzioni e bisogna essere intelligenti (questo gli va concesso, ndc) da capire i momenti della stagione... Per questo li ringrazio».

Palladino lo ha detto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Fiorentina-Roma. Dal 22 settembre, giorno di Fiorentina-Lazio, è un altro mondo al Franchi, al Viola Park, a Firenze. Prima era tutto incolore, tutto sospeso, era una squadra che non sapeva da che parte andare. Ora è una squadra che gioca con l’occhio contento”.

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