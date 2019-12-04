Polverosi elogia Benassi: "È l'unico interno di centrocampo che si inserisce. Strano questo ostracismo prolungato"

Queste le parole rilasciate da Alberto Polverosi su Marco Benassi a Lady Radio: "Era strano questo ostracismo prolungato nei suoi confronti, è stato anche il capocannoniere della scorsa stagione. Vlah...

Queste le parole rilasciate da Alberto Polverosi su Marco Benassi a Lady Radio: "Era strano questo ostracismo prolungato nei suoi confronti, è stato anche il capocannoniere della scorsa stagione. Vlahovic ora è l'unica punta, poi c'è Castrovilli che gioca trequartista poi ci sono i due mediani ma non si inseriscono mai. In un club come la Fiorentina che segna poco non capisco l'esclusione di Benassi penso che ora abbiano capito. È l'unico interno di centrocampo che si inserisce".