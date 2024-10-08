Polverosi: “C’è un’aria diversa in casa Fiorentina. Ora servono delle conferme”
Il Franchi ha spinto forte una squadra che rispondeva alla stessa maniera
Alberto Polverosi nelle pagine del Corriere dello Sport ha parlato della prestazione della Fiorentina: “Il Franchi ha spinto forte una squadra che rispondeva alla stessa maniera. De Gea, che si è preso il titolone in prima pagina "De Genio", è stato il protagonista, ma stavolta le scelte e i cambi di Palladino oltre alla forma di alcuni giocatori sono stati quasi alla sua altezza. Kean fa paura per quanto corre, si batte, picchia e si fa picchiare senza piagnucolare, lo sbaglio dal dischetto non lo ha condizionato, ha dato battaglia fino alla fine; Adli dei quattro centrocampisti a disposizione di Palladino è il più "verticale" e lo ha fatto vedere ancora una volta (peraltro a segno due volte in quattro giorni); Dodo, ammonito dopo 8, ha attaccato Leao più di quanto Leao abbia attaccato lui; Bove nel secondo tempo è diventato l'uomo-ovunque; i due difensori centrali hanno retto bene; Gudmundsson è stato alla fine decisivo. Manca ancora qualcosa (la precisione nelle conclusioni) a Colpani che, tuttavia, è apparso più in tono rispetto alle sue precedenti partite. Ma ora intorno alla Fiorentina c'è un'aria diversa. Si aspettano conferme”.
https://www.labaroviola.com/gazzetta-non-ha-dubbi-gudmundsson-fa-svoltare-la-fiorentina-qualcosa-di-hamrin-ce/271469/