Polverosi bacchetta Palladino: "Dove sono le idee? La Fiorentina è mancata in tutto contro l'Empoli"

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi dice la sua sul pareggio della Fiorentina a Empoli: "Se il derby doveva trasformarsi nella svolta dei viola, meglio riparlarne più avant...

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi dice la sua sul pareggio della Fiorentina a Empoli: "Se il derby doveva trasformarsi nella svolta dei viola, meglio riparlarne più avanti", scrive il giornalista. Che poi si domanda dove siano le idee del tecnico Palladino: "In effetti otto giorni fa era sembrata una squadra diversa, con più armonia, meno frenata. Stavolta è mancata in tutto, nelle idee, nella velocità nel ritmo. Sul piano atletico l’Empoli è sembrato più vivo, più reattivo. La marcatura a uomo di Grassi su Gudmundsson ha tolto dal Castellani ogni possibilità di assistere a un guizzo, un’idea, una giocata. Ma questo è anche un campanello d’allarme: se Gud soffre così tanto la marcatura diretta diventa difficile per Kean godere dei suoi spunti".

FIORENTINA PRIMA IN SERIE A NEI SECONDI TEMPI CON 0 GOL SUBITI, MA ULTIMA NEI PRIMI 45 MINUTI

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