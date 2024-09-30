Fiorentina prima in Serie A nei secondi tempi con 0 gol subiti, ma ultima nei primi 45 minuti

Bene nei secondi tempi, male nei primi 45 minuti: la Fiorentina di Palladino subisce tanto a inizio partita, andando spesso in svantaggio

Una Fiorentina a due facce. Si potrebbe riassumere così il complicato inizio di campionato della banda di Palladino, che ha collezionato 4 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta nelle prime 6 uscite stagionali in Serie A. Fiorentina a due facce perché, nonostante l'idea di gioco non molto delineata ed i risultati non proprio positivi, i viola sono primi nella classifica dei secondi tempi.

La squadra gigliata non ha mai subito gol nel secondo tempo, dimostrandosi più compatta e determinata a portare a casa il risultato rispetto ai primi 45 minuti. Se guardassimo solo i risultati ottenuti nei secondi tempi, la Fiorentina sarebbe prima in classifica insieme alla Juventus, a quota 12 punti.

C'è però l'altra faccia della medaglia, ovvero quella che evidenzia tutta la fragilità della squadra di Palladino: infatti, i 7 goal subiti in 6 partite sono tutti arrivati nei primi 45 minuti. Se nei secondi tempi la Fiorentina è prima in classifica, al contrario è fanalino di coda nella classifica dei punti raccolti nella prima metà di gara, nella quale ha ottenuto solo 2 punti, chiudendo in svantaggio ben 4 volte.

Situazione preoccupante, dunque, in casa viola. I numeri parlano chiaro: è necessaria un'inversione di marcia per non perdere subito il treno delle migliori.

ZERO TIRI IN PORTA CONTRO L'EMPOLI

https://www.labaroviola.com/la-nazione-bacchetta-palladino-nessun-tiro-nello-specchio-idea-di-gioco-solo-nelle-intenzioni/270167/