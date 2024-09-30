La Nazione bacchetta Palladino: "Nessun tiro nello specchio. Idea di gioco solo nelle intenzioni"

5,5 in pagella per mister Palladino

La Nazione oggi in edicola ha dato 5,5 a mister Raffaele Palladino dopo il pareggio in Empoli-Fiorentina. Ecco quanto si legge: "Nessuna rete subita, soprattutto nel primo tempo ed è una novità; come nessun tiro nello specchio avversario. Questo sì che è un passo indietro. Conferma la difesa a quattro. Eppure non pare una questione di moduli, ma di velocità. C’è un’idea di gioco che resta almeno nelle intenzioni, visto che conclusioni verso la porta avversaria sono una rarità. Gosens lì può avere un senso se non diventa una consuetudine".

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