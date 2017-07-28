Di Marzio: Politano, c'è l'offerta di Corvino. Pronti 12 milioni più 3 di bonus per l'erede di Berna
Secondo quanto riporta stamani il sito dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Pantaleo Corvino avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Sassuolo per l'esterno d'attacco Politano. Si tratt...
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 09:51
Secondo quanto riporta stamani il sito dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Pantaleo Corvino avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Sassuolo per l'esterno d'attacco Politano. Si tratta di 12 milioni di euro più 3 di bonus: cifra che si avvicina ai circa 18-20 chiesti dal club neroverde per l'erede di Bernardeschi su quella fascia.