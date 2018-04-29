Polemica Saponara-Pioli: "Sempre il primo cambio". La risposta del tecnico viola...

Non è stato bene accetta da Riccardo Saponara la decisione da parte del tecnico Pioli di sostituirlo al 74′ del match contro il Napoli per lasciare il posto ad Eysseric. Il trequartista viola non le...

Non è stato bene accetta da Riccardo Saponara la decisione da parte del tecnico Pioli di sostituirlo al 74′ del match contro il Napoli per lasciare il posto ad Eysseric. Il trequartista viola non le ha mandate a dire “Sempre il primo, sempre il primo” ha detto infastidito rivolgendosi all’allenatore, sottolineando la tendenza dell’allenatore a toglierlo spesso dal campo prima del 90′.

A fine partita il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato l'episodio. Queste le sue parole:

"Saponara ce l’aveva con me e io ce l’avevo con lui, ora è tutto a posto: bisogna però rispettare i cambi dell’allenatore, era la scelta giusta da fare e io l'ho fatta ma non ci sono problemi"