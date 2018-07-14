PJACA VIOLA DA UN MESE, BERARDI HA DETTO SI ALLA FIORENTINA. ECCO COSTI E DETTAGLI

Lo abbiamo scritto un mese fa e lo ripetiamo, perché poco è cambiato, il prossimo anno Marko Pjaca giocherà nella Fiorentina. Come già detto, il tutto sarà ufficiale solo dopo il mondiale, e quindi la...

Lo abbiamo scritto un mese fa e lo ripetiamo, perché poco è cambiato, il prossimo anno Marko Pjaca giocherà nella Fiorentina. Come già detto, il tutto sarà ufficiale solo dopo il mondiale, e quindi la prossima settimana tutto sarà ufficiale e definito anche nei dettagli.

Juventus e Fiorentina sono d'accordo, prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. L'unico fattore che potrebbe cambiare è legato all'obbligo che potrebbe trasformarsi in un diritto di riscatto. Questo è l'unico dettaglio da mettere a posto ma la trattativa è chiusa già da tempo e certe strette di mano verranno rispettate.

Negli ultimi giorni la Fiorentina sta anche cercando di portare a Firenze Domenico Berardi, clamoroso ma vero. Clamoroso perché dopo Pjaca nessuno se lo sarebbe aspettata una trattativa del genere.

Si tratta di un classe 94 che da due anni sta combinando poco o nulla ma stiamo parlando di un giovane fortissimo su cui mezza Europa ha gli occhi da tanti anni. Negli ultimi due anni probabilmente avrà finito gli stimoli in quel di Sassuolo e non ha reso come avrebbe dovuto ma il calciatore è di valore assoluto.

Prendere sia lui che Pjaca vuol dire dare un segnale forte di rilancio a tutti. Da un punto di vista tattico e numerico il suo acquisto andrebbe a sostituire le partenze (che ci saranno) di Saponara, Thereau ed Eysseric.

In pratica tra lui e Pjaca la società viola farà un esborso di soli 15 milioni. In parole povere i soldi delle cessioni di Bruno Gaspar e Babacar. Questo si che sarebbe fare scelte di calcio vero. E allo stesso tempo ti vai a liberare degli ingaggi di Saponara, Eysseric e Thereau.

Da un punto di vista economico la società viola ha in mente di spendere 15 milioni inserendo nella trattativa tanti giovani interessanti. Corvino lo vuole, lui ha già detto si alla proposta viola, adesso tocca trovare l'accordo con il Sassuolo. Cosa non facile e scontata, ci sarà da lavorare molto. Non è detto che l'affare si faccia ma l'intenzione è chiara. Portare a Firenze un profilo di spessore e il giocatore ha già fatto sapere a Corvino di voler giocare nella squadra di Pioli.

Berardi potrebbe giocare in tutti i ruoli offensivi del 4-3-3. Con tre competizioni da giocare e Pjaca che di certo non farà tutte le partite (viene praticamente da due anni di inattività) il quartetto di giovani talenti formato da Chiesa, Simeone, Pjaca e Berardi potrebbe infiammare e far sognare Firenze.

Flavio Ognissanti