Pjaca sta puntando i piedi, vuole la Fiorentina. Ma il Milan e la Juventus...

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino per la società viola è più complesso arrivare a Pjaca anche se, dopo le nubi addensate sulla trattativa nei giorni scorsi, vanno registrate (timide) ap...

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino per la società viola è più complesso arrivare a Pjaca anche se, dopo le nubi addensate sulla trattativa nei giorni scorsi, vanno registrate (timide) aperture. Dipenderà (molto) da lui, e dalla voglia di «resistere» davanti alle altre offerte. Il croato è finito nei discorsi tra Juve e Milan durante la maxi trattativa che coinvolge Bonucci, Caldara e Higuain.