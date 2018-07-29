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Pjaca sta puntando i piedi, vuole la Fiorentina. Ma il Milan e la Juventus...

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino per la società viola è più complesso arrivare a Pjaca anche se, dopo le nubi addensate sulla trattativa nei giorni scorsi, vanno registrate (timide) ap...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2018 11:59
Pjaca sta puntando i piedi, vuole la Fiorentina. Ma il Milan e la Juventus... -
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Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino per la società viola è più complesso arrivare a Pjaca anche se, dopo le nubi addensate sulla trattativa nei giorni scorsi, vanno registrate (timide) aperture. Dipenderà (molto) da lui, e dalla voglia di «resistere» davanti alle altre offerte. Il croato è finito nei discorsi tra Juve e Milan durante la maxi trattativa che coinvolge Bonucci, Caldara e Higuain.

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