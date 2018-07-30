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Pjaca sempre più vicino alla Fiorentina, incontro a Milano tra Corvino e Paratici

La Fiorentina è in pressing per Marko Pjaca. In questi istanti, a Milano, il direttore sportivo Fabio Paratici ha raggiunto l'uomo mercato viola Pantaleo Corvino. Summit proprio per l'esterno d'attacc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2018 19:33
Pjaca sempre più vicino alla Fiorentina, incontro a Milano tra Corvino e Paratici -
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La Fiorentina è in pressing per Marko Pjaca. In questi istanti, a Milano, il direttore sportivo Fabio Paratici ha raggiunto l'uomo mercato viola Pantaleo Corvino. Summit proprio per l'esterno d'attacco croato, obiettivo numero uno per la formazione gigliata. Da limare la distanza sulla formula, con la Juventus che ha aperto al prestito secco o a quello con obbligo. La Fiorentina pensa al prestito con diritto di riscatto.

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