Pjaca rifiuta ufficialmente il Valencia. Vuole solo la Fiorentina

Secondo Il Corriere dello Sport il Pjaca ha rifiutato il Valencia, vuole rilanciarsi a Firenze. Il croato costa tanto quindi l’operazione potrà essere impostata sulla base di un prestito oneroso con d...

Secondo Il Corriere dello Sport il Pjaca ha rifiutato il Valencia, vuole rilanciarsi a Firenze. Il croato costa tanto quindi l’operazione potrà essere impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto per i bianconeri. E Chiesa? Rimane, ma chissà che la Juventus non cerchi di strappare una sorta di diritto di opzione.