Pjaca rifiuta ufficialmente il Valencia. Vuole solo la Fiorentina
Secondo Il Corriere dello Sport il Pjaca ha rifiutato il Valencia, vuole rilanciarsi a Firenze. Il croato costa tanto quindi l’operazione potrà essere impostata sulla base di un prestito oneroso con d...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2018 10:10
Secondo Il Corriere dello Sport il Pjaca ha rifiutato il Valencia, vuole rilanciarsi a Firenze. Il croato costa tanto quindi l’operazione potrà essere impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto per i bianconeri. E Chiesa? Rimane, ma chissà che la Juventus non cerchi di strappare una sorta di diritto di opzione.