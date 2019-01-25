"Pjaca non mi ha chiesto di andare via, solo un giocatore lo ha fatto. Il mio futuro..."

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa, queste le sue parole:"Dal punto di vista mentale la squadra la sta preparando bene, sappiamo le difficoltà di questa gara: da quando è arrivato Di Carlo in cas...

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa, queste le sue parole:

"Dal punto di vista mentale la squadra la sta preparando bene, sappiamo le difficoltà di questa gara: da quando è arrivato Di Carlo in casa non ha mai perso il Chievo, ne ha perse solo due in trasferta. La partita presenta diverse difficoltà e insidie, noi dovremo essere attenti, determinati e precisi tatticamente.

Contro la Samp mi è piaciuto l’orgoglio e il coraggio e i primi 35 minuti giocati in 11 contro 11: da lì dobbiamo ripartire, sapendo che non possiamo permetterci ingenuità come quelle fatte di recente

Pjaca è sempre stato disponibile e non ha mai dato segnali diversi da questi L’unico giocatore che è venuto da me per dirmi di voler andare a giocare è stato Dragowski e noi lo abbiamo accontentato, è arrivato molto bene Terracciano, con positività. Nessun altro giocatore mi ha chiesto di andar via

Solo con i giovani non si vince, ma non è il nostro caso. Non possiamo comprare campioni, bensì costruirceli, così possiamo fare bene. Certe ingenuità fanno parte dell’età, ma ora dobbiamo essere più lucidi

Loro credono fermamente in quello che stanno facendo, ognuno è cresciuto molto e sono consapevoli delle proprie possibilità. Abbiamo la volontà di fare un girone di ritorno imporante, già contro la Sampdoria dovevamo vincere. Dobbiamo ragionare sugli errori, non possiamo continuare a penalizzarci da soli.

Badelj non mi ha chiamato quindi non ritornerà, Credo che il nostro mercato in entrata sia finito, per quello che mi hanno detto

La stima di Corvino fa molto piacere, ora non ho assolutamente voglia di parlare del mio contratto o del mio futuro: gennaio-febbraio saranno mesi importanti per la squadra

Giocherà Hancko, ha sempre dimostrato una crescita continua negli allenamenti, come tanti giocatori dell'est ha molta fame e ambizione. Vuole crescere e migliorare sempre. Hancko è un giocatore forte per cui mi aspetto una buona prova".