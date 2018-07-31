Pjaca ha rifiutato tutto, aspetta la Fiorentina. Firenze il posto dove rilanciarsi

La Fiorentina, nessun’altra soluzione. Marko Pjaca ha sempre avuto le idee chiare da quando Pantaleo Corvino ha deciso di puntare su di lui. Lo hanno cercato in Inghilterra e in Spagna, lo voleva fort...

La Fiorentina, nessun’altra soluzione. Marko Pjaca ha sempre avuto le idee chiare da quando Pantaleo Corvino ha deciso di puntare su di lui. Lo hanno cercato in Inghilterra e in Spagna, lo voleva fortemente la Sampdoria ma il croato è sempre rimasto fedele alla parola data alla Fiorentina lo scorso giugno. Nella realtà viola ha visto il posto giusto per rilanciarsi, l’ambiente ideale dove disputare l’anno zero della sua carriera.

Già, l’infortunio al ginocchio ormai è solo un brutto e lontano ricordo ma, per tornare ad esprimersi su alti livelli, Pjaca dovrà giocare con costanza. Negli ultimi mesi in Germania allo Schalke 04 ha avuto poco spazio, il croato sa bene che a Firenze sarebbe titolare. E poi dai tifosi verrebbe accolto come il miglior acquisto: una botta di entusiasmo utile per cominciare bene la nuova avventura. Altro aspetto da non trascurare è il feeling con Corvino, il suo ma anche quello del suo procuratore Marko Naletilic.

Qualche mese fa, dopo il grave infortunio del croato, ha fatto un sondaggio con l’amico Naletilic e ha trovato grande disponibilità per un’operazione con la Fiorentina protagonista. Nel progetto viola era compreso anche l’arrivo di Pasalic, assistito dallo stesso agente, che però è finito all’Atalanta soprattutto per la volontà del Chelsea. Insomma, è stata anche una questione di rapporti personali ad aprire una corsia preferenziale per i viola.

Adesso Pioli aspetta il suo nuovo rinforzo, sicuro di poter ricevere da lui un grosso aiuto in termini di gol e imprevedibilità. Marko da parte sua ha grande entusiasmo e voglia di ricominciare. In estate ha partecipato ai Mondiali e si è classificato secondo con la Croazia.

Corriere fiorentino