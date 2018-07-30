Pjaca, altra fumata grigia: Corvino e Paratici non cambiano idea, si apre la pista Sturaro

Fumata grigia durante l'incontro per Marco Pjaca, terminato pochi minuti fa, tra Corvino e Paratici. Un vertice interlocutorio, che avrebbe confermato l'impossibilità, almeno per il momento, di sposta...

Fumata grigia durante l'incontro per Marco Pjaca, terminato pochi minuti fa, tra Corvino e Paratici. Un vertice interlocutorio, che avrebbe confermato l'impossibilità, almeno per il momento, di spostarsi dalle proprie posizioni di partenza: la Juve insiste per il prestito con obbligo di riscatto; la Fiorentina chiede il prestito con diritto. E, intanto, spunta anche l'ipotesi Sturaro: il centrocampista potrebbe arrivare a Firenze a titolo definitivo - secondo Sky Sport - proprio nell'ambito dell'affare Pjaca.