Più di trecento tifosi del Napoli fanno danni a Verona, tutti identificati e in attesa di daspo

Le prime tensioni con le forze dell’ordine si sono registrate stamani tra la stazione ferroviaria e lo stadio di Verona. Alcune decine di tifosi partenopei hanno creato disagi tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera, dove gli ultras napoletani hanno lanciato fumogeni. L’intervento delle forze dell’ordine ha bloccato i facinorosi e portato alcuni di loro in Questura per l’identificazione. Inevitabili ripercussioni sul traffico in zona stadio e alla stazione. La polizia municipale è intervenuta sul posto per gestire la viabilità.

Il Questore di Verona, Roberto Massucci, ha emesso 36 Daspo e contestuale allontanamento dalla provincia nei confronti di altrettanti tifosi del Napoli, identificati dopo la rissa avvenuta stamani nei pressi dello stadio Bentegodi. Con un’azione premeditata – riferisce la Questura – tutti incappucciati, gli ultras hanno cercato il contatto con la tifoseria locale nei pressi del settore ospiti. Fermati e identificati dalle forze dell’ordine, sono stati sottoposti al provvedimento amministrativo. Altri 300 tifosi napoletani sono stati bloccati e sottoposti ad identificazione nella zona del Quadrante Europa, lontano dallo stadio. Lo riporta Il Mattino

