Pirola ammette: "Il giocatore più difficile da marcare è stato Ikonè, attaccava con tecnica e velocità"

Una delle ultime partite giocate della Fiorentina prima della sosta per il mondiale è stata contro la Salernitana, il racconto di Pirola

Lorenzo Pirola, difensore della Salernitana, ha parlato al Festival del Calcio Italiano. "I premi individuali fanno sempre piacere, è uno dei primi e sono molto contento, orgoglioso che mi sia stato assegnato. Ringrazio chi mi ha votato".

In Italia si crede nei giovani?

"All'estero sono visti diversamente, i giovani. Parlo per me, anche qui in Italia ho avuto le mie occasioni, sta quindi a noi sfruttarle al meglio".

Come sta andando la stagione?

"Un inizio molto positivo, siamo a +10 sulla zona salvezza, è la prima esperienza in Serie A. Sapevo fosse molto difficile, ma sono contento, ho fatto qualche partita, sto acquisendo esperienza".

Chi è stato il più complicato da marcare?

"Ikoné contro la Fiorentina. Per velocità, tecnica, noi difendiamo uomo contro uomo con tanto campo alle spalle, lui per rapidità è stato difficile". Lo riporta TMW

VIAGGIO NEL VIOLA PARK

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