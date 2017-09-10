Piove a Roma, rinviata di un ora Lazio - Milan. Lo ha deciso il prefetto dopo aver valutato bene la situazione

Il problema non è il terreno di gioco coperto da teloni ma la sicurezza degli spettatori che vanno allo stadio

Dopo Samp-Roma, in questo di turno di campionato rischio di rinvio anche per Lazio-Milan.

La Protezione Civile ha diffuso ieri un’allerta arancione (terzo grado di gravità su una scala di quattro) per la giornata di oggi. La Questura di Roma si è da subito pronunciata stamani per non far giocare la partita tra biancocelesti e rossoneri, mentre poco dopo le 12:30 il G.O.S ha dato l'OK. Solo una parola negativa della Prefettura capitolina per questioni di ordine pubblico potrebbe far slittare la gara a data da destinarsi. La situazione di emergenza appare rientrata, le squadre stanno per partire per lo Stadio. Si giocherà regolarmente, l'inizio slitta però alle ore 16.

Sulla Capitale dalle prime ore del mattino si è abbattuto un forte temporale e la pioggia continua a cadere con forte intensità mentre diverse zone della città sono allagate.

All'Olimpico il manto erborso è coperto dai teloni.