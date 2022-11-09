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Pioli vuol dimenticare subito il pari di Cremona: "Con la Fiorentina possiamo fare meglio"

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV dopo il pari con la Cremonese, soffermandosi sul prossimo impegno contro la Fiorentina: “Non siamo soddisfatti. Possiamo fare meglio e lavor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2022 15:57
Pioli vuol dimenticare subito il pari di Cremona: "Con la Fiorentina possiamo fare meglio" -
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Pioli vuol dimenticare subito il pari di Cremona: "Con la Fiorentina possiamo fare meglio"

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV dopo il pari con la Cremonese, soffermandosi sul prossimo impegno contro la Fiorentina: “Non siamo soddisfatti. Possiamo fare meglio e lavoreremo per farlo contro la Fiorentina. Sarà una partita diversa tatticamente ma con tante insidie. Possiamo fare molto meglio”.

FIORENTINA NON CONTENTA DEI COMPORTAMENTI DI NICO GONZALEZ. RIFLESSIONI IN CORSO DELLA SOCIETÀ VIOLA

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