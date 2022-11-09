Pioli vuol dimenticare subito il pari di Cremona: "Con la Fiorentina possiamo fare meglio"

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV dopo il pari con la Cremonese, soffermandosi sul prossimo impegno contro la Fiorentina: “Non siamo soddisfatti. Possiamo fare meglio e lavor...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2022 15:57

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