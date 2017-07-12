Pioli: "Voglio la squadra al completo il prima possibile, l'ho detto anche alla società. Ho parlato con Kalinic"

La posizione di Vecino è quella di mediano in un centrocampo a due. Molto bene i giovani" così Stefano Pioli dopo l'amichevole

Dopo l'amichevole ha parlato il mister viola Stefano Pioli, queste le sue parole:

"I giovani stanno facendo bene, stanno facendo quello che li sto chiedendo , mi è piaciuto il loro atteggiamento, la loro voglia di fare. Voglio una squadra competitiva, quindi spero di avere la squadra al completo, prima possibile, la società lo sa, alcuni situazioni si devono chiarire, spero, presto.

La posizione di Vecino è quella tra i due mediani, ma ci saranno altre partite in cui proveremo altro. Ha dimostrato di avere la giusta posizione oggi, la sua velocità

Ho parlato con Kalinic, si è mostrato molto disponibile, ma la sua situazione è ancora da definire

Hagi è un ragazzo che si vede ha grande qualità, ma ancora è tutto da valutare. Vitor Hugo invece viene da un calcio diverso dal nostro, è un ragazzo molto attento, che osserva, sta imparando la lingua, sono convinto che ha i mezzi per essere un buon difensore. Le mie squadre devono essere attente in difesa."