Pioli teme la Fiorentina: “Squadra di alto livello. Ci metteranno sicuramente in difficoltà”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa per presentare la sfida di domani tra i rossoneri e la Fiorentina di Italiano. Ecco le sue parole: “Domani servirà grande attenzione e concentrazioni per mostrare ciò che sappiamo fare, cuore caldo e testa fredda. Pensiamo solo ad arrivare in fondo nel miglior modo possibile. La Fiorentina gioca un bel calcio, veloce e offensivo. Domani ci metteranno in difficoltà. Loro amano aspettare, dobbiamo sfruttare al meglio gli spazi con grandi lucidità. Il loro livello è davvero alto e noi dobbiamo fare lo stesso. Italiano? L’anno scorso con lo Spezia abbiamo fatto la peggiore prestazione. All’andata abbiamo sbagliato tanto noi. Vincenzo sta facendo benissimo, per quello si dovrà essere perfetti domani”.

