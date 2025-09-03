Labaro Viola

Pioli: "Stiamo lavorando sull'attacco alla profondità, è troppo presto per fissare degli obbiettivi"

L’allenatore viola ha rilasciato delle dichiarazioni a Sportmediaset su questa nuova esperienza in viola, su Kean e gli obiettivi del club.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2025 17:01
Pioli: "Stiamo lavorando sull'attacco alla profondità, è troppo presto per fissare degli obbiettivi" - Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Kean
Acf Fiorentina
Pioli
Condividi

Ai microfoni di Sportmediaset, il mister della Fiorentina Stefano Pioli ha toccato alcuni temi, tra cui il suo ritorno in viola, rispetto a cui ha dichiarato: "Sto affrontando questa esperienza con tanto entusiasmo e tanta energia, ho trovato tanto affetto nei miei confronti e questo mi dà la motivazione e la determinazione per essere il meglio possibile". Poi su Kean:”Sta lavorando molto bene, stiamo lavorando sull’attacco alla profondità e per garantirgli altre soluzioni offensive”. In conclusione sugli obiettivi: “Non so se punteremo mai su un obiettivo soltanto, siamo all’inizio, bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo, e proseguire una partita alla volta per poi vedere, fra qualche mese, dove saremo e capire quali potranno essere i nostri riferimenti”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok