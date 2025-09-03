Pioli: "Stiamo lavorando sull'attacco alla profondità, è troppo presto per fissare degli obbiettivi"

L’allenatore viola ha rilasciato delle dichiarazioni a Sportmediaset su questa nuova esperienza in viola, su Kean e gli obiettivi del club.

Ai microfoni di Sportmediaset, il mister della Fiorentina Stefano Pioli ha toccato alcuni temi, tra cui il suo ritorno in viola, rispetto a cui ha dichiarato: "Sto affrontando questa esperienza con tanto entusiasmo e tanta energia, ho trovato tanto affetto nei miei confronti e questo mi dà la motivazione e la determinazione per essere il meglio possibile". Poi su Kean:”Sta lavorando molto bene, stiamo lavorando sull’attacco alla profondità e per garantirgli altre soluzioni offensive”. In conclusione sugli obiettivi: “Non so se punteremo mai su un obiettivo soltanto, siamo all’inizio, bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo, e proseguire una partita alla volta per poi vedere, fra qualche mese, dove saremo e capire quali potranno essere i nostri riferimenti”.