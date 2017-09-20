Pioli: "Abbiamo sofferto poco, sul gol hanno sbagliato due difensori. Adesso vogliamo i punti"

Se penso al paragone tra la prima partita contro l'inter e a questa di stasera sono molto contento" così Stefano Pioli a Sky Sport

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro la Juventus, queste le sue parole:

"Noi siamo una squadra che deve provare a giocarsela sempre. Abbiamo sofferto poco, se penso alla prima partita di campionato ed alla partita che abbiamo fatto stasera sono soddisfatto. Nel gol subito, due difensori su tre erano posizionati male. Su queste situazioni siamo spesso penalizzati e dobbiamo crescere molto. La prestazione c’è stata e abbiamo anche avuto un’occasione per pareggiarla: il rammarico ci deve essere. La nostra crescita c’è e si vede, adesso però vogliamo anche i punti".