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Pioli sempre piu lontano dall'Inter, l'ipotesi Fiorentina è sempre piu concreta

Pioli e l'Inter, un matrimonio destinato a finire a fine stagione. E il tecnico così potrebbe arrivare alla Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2017 11:43
Pioli sempre piu lontano dall'Inter, l'ipotesi Fiorentina è sempre piu concreta -
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Stefano Pioli è sempre più lontano dalla permanenza sulla panchina dell'Inter. Gli ultimi risultati negativi sembrano aver convinto Suning a non confermare il tecnico italiano alla guida della squadra neroazzurra. In questo modo Stefano Pioli si candida prepotente per la panchina viola dato ormai il certo divorzio con Paulo Sousa.

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