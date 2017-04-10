Pioli sempre piu lontano dall'Inter, l'ipotesi Fiorentina è sempre piu concreta
Pioli e l'Inter, un matrimonio destinato a finire a fine stagione. E il tecnico così potrebbe arrivare alla Fiorentina...
A cura di Redazione Labaroviola
10 aprile 2017 11:43
Stefano Pioli è sempre più lontano dalla permanenza sulla panchina dell'Inter. Gli ultimi risultati negativi sembrano aver convinto Suning a non confermare il tecnico italiano alla guida della squadra neroazzurra. In questo modo Stefano Pioli si candida prepotente per la panchina viola dato ormai il certo divorzio con Paulo Sousa.