Pioli sbotta ancora: "A che cosa serve il Var? Gol di Udogie da annullare: errore grave"

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il presunto fallo di mano di Udogie che ha permesso all'Udinese pareggiare

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Milan-Udinese per commentare il gol del pareggio di Udogie oggetto di revisione Var per un presunto tocco di mano. Ecco le sue parole: "Secondo me non è un gol dubbio, è evidente che Udogie abbia segnato di mano. Ci sta che l'arbitro non abbia visto, ma che non abbia visto il VAR la vedo difficile. È un errore grave, che ha deciso il risultato finale. Non si possono giocare nel calcio moderno 45 minuti di gioco effettivo e la responsabilità è anche di chi dirige la gara. Il VAR esiste per porre rimedio a certi errori, siamo stati penalizzati più volte".

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