Pioli sarà il nuovo allenatore della Sampdoria, accordo da 1,2 milioni a stagione
Sembrano ormai non esserci più dubbi: Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Secondo quanto raccolto da TMW, sono già noti anche i dettagli relativi all’accordo che il tecnico ex Fior...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 00:58
Sembrano ormai non esserci più dubbi: Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Secondo quanto raccolto da TMW, sono già noti anche i dettagli relativi all’accordo che il tecnico ex Fiorentina firmerà con i blucerchiati. Per Pioli, che prenderà il posto di Marco Giampaolo, contratto biennale da 1.2 milioni di euro a stagione.
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