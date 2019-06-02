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Pioli sarà il nuovo allenatore della Sampdoria, accordo da 1,2 milioni a stagione

Sembrano ormai non esserci più dubbi: Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Secondo quanto raccolto da TMW, sono già noti anche i dettagli relativi all’accordo che il tecnico ex Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 00:58
Pioli sarà il nuovo allenatore della Sampdoria, accordo da 1,2 milioni a stagione - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Sembrano ormai non esserci più dubbi: Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Secondo quanto raccolto da TMW, sono già noti anche i dettagli relativi all’accordo che il tecnico ex Fiorentina firmerà con i blucerchiati. Per Pioli, che prenderà il posto di Marco Giampaolo, contratto biennale da 1.2 milioni di euro a stagione.

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