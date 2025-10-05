Pioli: "Roma miglior difesa, oggi serve grande qualità e non sbagliare le scelte davanti"

Il tecnico viola chiede una svolta contro la Roma, invita la squadra a gestire le pressioni e a essere più incisiva davanti alla porta

Intervistato da DAZN alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Roma, l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha fatto il punto sulla situazione della sua squadra, sottolineando la difficoltà del campionato e ribadendo la necessità di alzare l’asticella.

"Mi aspetto una gara difficile contro una squadra forte, con la miglior difesa del campionato. Un avversario pronto a punirti al primo errore. Dobbiamo essere molto vicini, determinati e concentrati", ha dichiarato Pioli, consapevole delle insidie della partita.

Il tecnico ha poi parlato delle ambizioni stagionali dei viola:

"Credo che fosse giusto puntare ad alzare il livello, poi è il campo che deve parlare. Se non andiamo in Europa League o in Champions, significa che dobbiamo cercare di migliorare. Non è un percorso facile, ci vorrà tempo. Le pressioni ce le siamo cercate e dobbiamo saperle gestire".

Infine, un passaggio sulle difficoltà realizzative viste in questo avvio di stagione:

"Servono voglia e determinazione per vincere la prima in campionato. Serve grande qualità. Abbiamo fatto pochi gol, ma creato tante occasioni dove abbiamo fallito nell’ultima scelta".