Pioli: "Rigore netto, immagini chiare, di cosa si lamentano? Lotteremo per l'Europa ma quest'anno..."

Stefano Pioli ha parlato a Sky a fine partita, queste le sue parole:“Secondo me le immagini sono chiare e non capisco tutte queste polemiche. Al di là di questo il risultato sia giusto ed è un risulta...

Stefano Pioli ha parlato a Sky a fine partita, queste le sue parole:

“Secondo me le immagini sono chiare e non capisco tutte queste polemiche.

Al di là di questo il risultato sia giusto ed è un risultato che la squadra abbia voluto. Possiamo fare ancora meglio, soprattutto nella gestione della palla, non abbiamo fatto benissimo e potevamo essere più pericolosi. Non ci siamo smarriti nei momenti difficili e non abbiamo mai smesso di proporre gioco. E’ un risultato positivo che è molto importante, ma ora dobbiamo tornare a vincere perché è tanto che non lo facciamo.

Vogliamo che la Fiorentina torni a lottare per la classifica alta e per la zona europea, ma questo è un anno di transizione.

Chiesa? Rispetto solamente a questa estate è già cresciuto tanto. Deve prendere scelte più lucide e più logiche. Quando un giocatore ha talento mi aspetto miglioramenti notevoli e che diventi ancora più importante per la Fiorentina"