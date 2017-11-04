Pioli può finalmente sorridere, Thereau e Saponara sono disponibili per la partita contro la Roma

Stefano Pioli alla fine dell’allenamento di ieri aveva un gran sorriso. Sì, perché avevano appena finito di allenarsi Cyril Théréau e Riccardo Saponara, che hanno dimostrato di stare bene e si avvicin...

A cura di Redazione Labaroviola 04 novembre 2017 11:47

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau

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