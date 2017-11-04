Pioli può finalmente sorridere, Thereau e Saponara sono disponibili per la partita contro la Roma
Stefano Pioli alla fine dell’allenamento di ieri aveva un gran sorriso. Sì, perché avevano appena finito di allenarsi Cyril Théréau e Riccardo Saponara, che hanno dimostrato di stare bene e si avvicin...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2017 11:47
Stefano Pioli alla fine dell’allenamento di ieri aveva un gran sorriso. Sì, perché avevano appena finito di allenarsi Cyril Théréau e Riccardo Saponara, che hanno dimostrato di stare bene e si avvicinano sempre più alla convocazione in vista della Roma. La decisione sarà comunicata, ma intanto l’allenatore della Fiorentina può sorridere.
Corriere fiorentino