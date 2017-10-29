Pioli: "Il problema non è stato Astori ma tutta la squadra. Sono deluso, oggi abbiamo fallito"

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Stefano Pioli, queste le sue parole:"Due minuti di terrore ci hanno compromesso la partita, abbiamo commesso errori tecnici che non ci appartengono. Non siamo stat...

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Stefano Pioli, queste le sue parole:

"Due minuti di terrore ci hanno compromesso la partita, abbiamo commesso errori tecnici che non ci appartengono. Non siamo stati precisi nè dal punto di vista tecnico nè dal punto di vista tattico. Il tempo per recuperare c'era ma non lo abbiamo sfruttato.

Sono deluso perchè non abbiamo giocato come sappiamo. Conoscevamo le difficoltà della partita, eravamo anche entrato bene in gara con delle occasioni iniziali poi in due minuti abbiamo complicato tutto. Abbiamo reagito solo di volontà e di carattere ma non dal punto di vista tecnico. Giornata negativa per tutti noi.

Sul secondo gol abbiamo fatto un grave errore tecnico, Astori ha sbagliato ma oggi è stata tutta la squadra a non aver saputo giocare male. Abbiamo fallito quest'occasione."