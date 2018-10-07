Pioli: "Prestazione buona, manchiamo di concretezza davanti. Chiesa bene, su Pjaca..."

Queste le parole di Stefano Pioli dopo il match ai microfoni di DAZN: "Noi le prestazioni le abbiamo sempre fatte, è un peccato uscire ancora una volta battuti. Dovevamo fare gol perché abbiamo avuto...

Queste le parole di Stefano Pioli dopo il match ai microfoni di DAZN: "Noi le prestazioni le abbiamo sempre fatte, è un peccato uscire ancora una volta battuti. Dovevamo fare gol perché abbiamo avuto le occasioni. Da allenatore devo essere soddisfatto di come interpretiamo le partite e di come siamo pericolosi, ma dobbiamo iniziare a portare a casa risultati. Abbiamo subito poco e creato molto di più. Ci manca quel pizzico di concretezza per segnare almeno un gol contro una squadra forte come la Lazio. Tanti punti in casa e un solo fuori? Bisogna tenere presente il valore degli avversari, è anche vero che in casa l’aiuto dei tifosi ci dà qualcosa in più. La prestazione c’è stata e su questo dobbiamo lavorare, ma se non concretizziamo le occasioni che creiamo è difficile fare risultati. Pjaca? Oggi ha fatto meglio di domenica scorsa. Ha provato la giocata, ha fatto un passo avanti anche se da lui mi aspetto qualcosa in più. La condizione fisica è buona, deve trovare le chiavi giuste per sbloccarsi mentalmente. Chiesa ha lottato, ha preso calci anche oggi e ha tenuto botta. Ha fatto corsa e ha dato qualità, è stata una settimana non facile per lui. L’ha affrontata con serenità ed è un segnale importante".