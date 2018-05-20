Pioli: "Perso contro avversario più forte, prossimo anno voglio pochi giocatori e tanta competitività. Screzio con Gattuso perché..."

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, dopo la debacle viola a san Siro: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nel secondo abbiamo perso le misure perché abbiamo incontrato un avversario...

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, dopo la debacle viola a san Siro: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nel secondo abbiamo perso le misure perché abbiamo incontrato un avversario più forte di noi. Dispiace, ma questa sconfitta non cambia il parere che ho sui miei giocatori: abbiamo fatto gli ultimi tre mesi andando a mille e abbiamo speso energie fisiche e mentali. Nessuno può immaginare cosa abbiamo provato dopo la morte di Davide e quello che passiamo ancora. E' chiaro che la sconfitta di domenica scorsa ci ha svuotati un po', ma non siamo venuti a Milano in vacanza. Battibecco con Gattuso? E' nato da uno screzio all'intervallo, ma poi abbiamo risolto tutto. Oggi era importante che giocasse anche chi si è visto meno, ma si è allenato sempre. Prossimo anno? Sono stato chiaro con la proprietà: voglio pochi giocatori e tanta competitività. Cercheremo di alzare il livello e di migliorare rispetto a questa stagione. Diego Della Valle? Lo vedrò settimana prossima".