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Pioli: "Non voglio fare il ct, voglio allenare la Fiorentina. All'Europa ci crediamo"

Queste le parole di Stefano Pioli a Sport Mediaset dopo la vittoria contro il Crotone, queste le sue parole:"Oggi ho visto un grande spirito di gruppo. C’è voglia di dare sempre il massimo. Ho a dispo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2018 17:40
Pioli: "Non voglio fare il ct, voglio allenare la Fiorentina. All'Europa ci crediamo" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
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Queste le parole di Stefano Pioli a Sport Mediaset dopo la vittoria contro il Crotone, queste le sue parole:

"Oggi ho visto un grande spirito di gruppo. C’è voglia di dare sempre il massimo. Ho a disposizioni buoni giocatori. Simeone? Normale sconforto quando il gol non arriva. E’ stato bravo a continuare a lavorare ed impegnarsi. Abbiamo tenuto bene il campo e meritato la vittoria. Europa? C’è chi è più attrezzato di noi, ma daremo il massimo. La prossima partita sarà difficile. L’Udinese attraversa un momento delicato. Chiesa? Sta crescendo tanto. ha voglia di migliorarsi e qualità tecniche e fisiche. Avrà un grande futuro. Io ct della nazionale? No, ci sono altri allenatori più quotati. Ho voglia di allenare la Fiorentina e voglio concentrarmi su quello.”

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