Pioli: "Non siamo stati perfetti ma stiamo crescendo. Fatto un solo errore. Adesso andiamo a vincere a Crotone"

Dopo la vittoria contro il Torino ha parlato Stefano Pioli, queste le sue parole:A Mediaset Premium: "Abbiamo affrontato un avversario forte, siamo rimasti fedeli alle nostre idee e vinto meritatament...

Dopo la vittoria contro il Torino ha parlato Stefano Pioli, queste le sue parole:

A Mediaset Premium: "Abbiamo affrontato un avversario forte, siamo rimasti fedeli alle nostre idee e vinto meritatamente. Ci sono tanti giocatori che ancora devono calarsi nella Serie A, ma la crescita c’è. Stasera è stata una vittoria meritata, non siamo stati perfetti e abbiamo concesso qualcosa di troppo ma stiamo lavorando bene.

Adesso dobbiamo preparare bene la difficile gara di Crotone, dobbiamo pensare una gara alla volta.

Abbiamo deciso con i ragazzi nello spogliatoio che guarderemo la classifica soltanto alla sosta, l’obbiettivo è di porre le basi per una Fiorentina sempre migliore"

Queste le parole in sala stampa: "Oggi abbiamo commesso solo un errore grave, concedendo l’occasione a Niang. Per il resto siamo stati compatti, è stata una partita più complicata di quel che dice il risultato, ma noi siamo stati fedeli alla nostra identità di gioco.

Queste tre vittorie risistemano una classifica deficitaria, ma la settimana non è ancora finita, dobbiamo concluderla al meglio a Crotone.

Le partite in Serie A sono sempre difficili, noi stiamo migliorando sempre più.

Noi abbiamo un buon tasso tecnico, aggiungendoci voglia e sudore potremo toglierci belle soddisfazioni"