Pioli ne è sicuro, l'obiettivo della Fiorentina è la Champions. Ma i tifosi si chiedono se sia giusto cosi

Sulle pagine di Calciomercato.com troviamo un'analisi sugli obiettivi stagionali della Fiorentina, delle parole di Stefano Pioli in estate fino ai primi risultati stagionaliLa stagione è lunga, è pres...

Sulle pagine di Calciomercato.com troviamo un'analisi sugli obiettivi stagionali della Fiorentina, delle parole di Stefano Pioli in estate fino ai primi risultati stagionali

La stagione è lunga, è presto per ogni tipo di bilancio, ma i segnali che arrivano non vanno sottovalutati. La Fiorentina ha iniziato il 2025-26 con il freno a mano tirato, se il primo tempo della sfida di ritorno dei playoff di Conference League con il modesto Polissya Zhytomyr è stato etichettato come un incidente di percorso, le prime quattro giornate di campionato chiuse senza vittoria sono motivo di profonda riflessione.

L'allarme è suonato, qualcosa non va e va sistemato rapidamente. I numeri non raccontano tutto, ma spesso sono lo specchio di quello che sta succedendo: la Fiorentina ha raccolto solo 2 punti in classifica, molto meno di quello che si aspettava, soprattutto dopo un mercato da protagonista. Dopo l'1-1 all'esordio contro il Cagliari, arrivato al termine di una partita sottotono, sono arrivati un altro pareggio 0-0 all'Olimpico di grande Torino contro il Toro di Baroni e due sconfitte interne contro Napoli e Como, l'ultima maturata nel finale.

Le altre là davanti corrono, serve un deciso cambio di rotta, a partire dal derby toscano contro il Pisa, in calendario domenica 28 settembre alle 15, che anticipa due sfide complicate contro Roma e Milan, che hanno lo stesso obiettivo dei viola, ovvero chiudere il campionato tra le prime quattro per conquistare il pass per la Champions League 2026-27.

IL FASTIDIO DI PIOLI

La Fiorentina è da Champions League, ne è sicuro Pioli, che a metà luglio si era espresso così sulla lotta per l'Europa che conta: "Ho visto che Allegri non ci ha messo tra le candidate per un posto in Champions… L'ho già scritto sulla lavagna, vediamo..". Ora però bisogna andare oltre le parole, serve la risposta dei campo, sono necessari i risultati. Anche da parte del gruppo, che nelle prime uscite è sembrato timoroso, smarrito, privo di carattere. Incapace di reagire ai momenti di difficoltà. Fischiato dal Franchi al termine del ko contro gli uomini di Fabregas, invitato a rispettare la maglia, a mostrare più grinta.

GRANDE MERCATO, GIOCO FUMOSO

Anche Pioli è finito nel banco degli imputati, "colpevole" di non aver ancora dato un gioco alla squadra, di aver spento Kean, di non avere ancora trasmesso un'impronta tattica chiara dopo un mercato che ha portato e regalato soluzioni in ogni reparto. La Fiorentina ha infatti comprato il difensore Lamptey, i centrocampisti Fazzini e Sohm, gli attaccanti Dzeko e Piccoli. Ai quali bisogna aggiungere le conferme di Kean e De Gea, i riscatti di Gosens dall’Union Berlino, Fagioli dalla Juventus e Gudmundsson dal Genoa e gli arrivi a titolo temporaneo del difensore Viti dal Nizza e del centrocampista del Venezia Nicolussi Caviglia (con obbligo di riscatto).

QUAL E' L'OBIETTIVO?

Pioli in questi giorni ha lavorato a soluzioni diverse, tra queste la difesa a quattro e il ritorno tra i titolari di Gudmundsson, che ha smaltito definitivamente il problema alla caviglia. Il prossimo mese sarà decisivo per il suo futuro e per quello della Fiorentina: Pisa, Roma, Milan, Bologna e Inter, con gli impegni che tolgono energie contro Sigma Olomuc e Rapid Vienna in Conférence League, ci diranno se la Fiorentina può davvero tornare in corsa per un posto Champions o se dovrà ridimensionare i suoi obiettivi.