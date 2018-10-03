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Pioli: "Mi sento parte di Firenze, qua molto più di Roma. Oggi hi visto Chiesa, la sua reazione..."

L'ATT (associazione che cura a domicilio i malati di tumore della Toscana) ha sceltoStefano Pioli come testimonial, queste le sue parole su Firenze e la Fiorentina:"Mi sento parte di Firenze, in quest...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 15:44
Pioli: "Mi sento parte di Firenze, qua molto più di Roma. Oggi hi visto Chiesa, la sua reazione..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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L'ATT (associazione che cura a domicilio i malati di tumore della Toscana) ha scelto
Stefano Pioli come testimonial, queste le sue parole su Firenze e la Fiorentina:

"Mi sento parte di Firenze, in questa città c'è qualcosa che da altre parti non c'è. L'avevo provato anche da giocatore e lo sto riscoprendo adesso. A Roma quando allenavo la Lazio non ero coinvolto in questo modo. I valori di Federico non vanno messi in discussione, stamattina e l'ho visto sereno e motivato. Chiesa deve continuare a crescere e a mettersi a disposizione della squadra" conclude Stefano Pioli.

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