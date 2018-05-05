Pioli: "Noi intrusi nella lotta per l'Europa League. Badelj vuole rimanere alla Fiorentina"

In conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa ha parlato il tecnico viola Stefano Pioli. Queste le sue parole:"Parlate sempre di esami e domani è un altro esame. Le partite stanno fi...

In conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa ha parlato il tecnico viola Stefano Pioli. Queste le sue parole:

"Parlate sempre di esami e domani è un altro esame. Le partite stanno finendo. Domani è una partita importantissima. Vogliamo continuare il nostro momento. E’ una occasione per mostrare le nostre qualità. Bisogna giocare nel miglior modo possibile

La forza di Simeone è quella di crescere e voler migliorar con volontà e disponibilità. Miglioramenti evidenti, ma ancora tanto da fare. E lo farà. Ha ottenuto già buoni risultati. Sa di poter fare ancora meglio

Il Genoa difende molto bene e concede pochissimo. Con Ballardini sarebbe la seconda difesa del campionato. Partita complicata. Sarà difficile trovare gli spazi. Bisogna avere lucidità di capire quando è il momento di tentare la giocata e obbligare il nostro avversario a correre. Bisogna giocare la partita con determinazione. Sono 95 minuti molto importanti per noi

Badelj è importante che stia bene e possa giocare le prossime partite. Da quello che fa e dice ha la volontà di rimanere. Anche noi abbiamo questa volontà, ma le trattative non spettano a me e dipendono da molti fattori. Voi state andando troppo avanti già al mercato. Noi dobbiamo rimanere attaccati a queste partite. Ci sarà tempo di fare valutazioni per la prossima stagione

C’è sicuramente ancora benzina. Settimana scorsa ci ha dato entusiasmo e voglia di arrivare al meglio alla fine del campionato. La squadra ha fatto bene in settimana. Abbiamo grandi motivazioni e dobbiamo metterle in campo domani.

Ho sempre creduto nella squadra. A Moena non eravamo pronti ed era difficile fare pronostici, ma ho sempre visto potenzialità e voglia di stare insieme. Non sono sorpreso. So la qualità dei miei giocatori. Sono persone con ottimi valori che sanno cosa vuol dire essere squadra e sacrificarsi e pensare al noi più che all’io. Ma i conti si fanno alla fine. Restiamo concentrati e diamo il massimo, poi si vedrà alla fine

Sono solo preoccupato che la mia squadra metta in campo quello che sa. Bisogna giocare da Fiorentina. Marassi? Per come giochiamo noi è sicuramente meglio che il terreno sia in buone condizioni. Servirà comunque molta attenzione e concentrazione.”

Per la costruzione della squadra del futuro bisogna vedere dove arriveremo, parlarne adesso non ha senso. Possiamo determinare il nostro futuro e per farlo bisogna vincere tutte e tre le partite”

Bruno Gaspar ga lavorato tanto e bene e non ha mai mollato. Quando lavori in un altro ambiente ti ci vuole un po’ di tempo. Ha buonissime qualità. Domani si farà trovare pronto

Con Saponara ci siamo chiariti appena finita la partita, non ci sono problemi con lui.

Personalmente tutti gli anni ho cercato di portare qualcosa di positivo. Mi sento un allenatore migliore e quest’anno mi sento anche una persona migliore.

L’Atalanta è la squadra più forte, e noi contro loro abbiamo fatto due ottime prestazioni. La gara dell’andata è un grande rimpianto. Milan, Sampdoria e Atalanta sono state rinforzate per lottare per obbiettivi più importanti. Noi sappiamo da dove siamo arrivati. Siamo intrusi, e ci piace esserlo. vogliamo provarci e sarebbe bello arrivare all’ultima giornata col Milan a giocarsi l’obiettivo. Passa tutto dalle prossime due giornate"