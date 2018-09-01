Pioli: "Iniziativa dei tifosi emozionante. Da Simeone mi aspetto tanto, Pjaca si allena bene"

Alla vigilia della partita contro l'Udinese ha parlato in sala stampa Stefano Pioli, queste le sue parole:"L'Iniziativa dei tifosi di scortare la squadra è bellissima ed emozionante essere accompagnat...

Alla vigilia della partita contro l'Udinese ha parlato in sala stampa Stefano Pioli, queste le sue parole:

"L'Iniziativa dei tifosi di scortare la squadra è bellissima ed emozionante essere accompagnati. Per noi sarà una spinta in più

Quella contro il Chievo è stata una partita non facile dove siamo stati bravi a sfruttare errori del Chievo. Sviluppiamo partita dopo partita a seconda della squadra che abbiamo di fronte. Non so cosa ci aspetta con l’Udinese: ha gamba dal centrocampo in su e ha qualità tecnica. Dobbiamo giocare alcio intelligente: gli avversari lasciano spazi e noi dobbiamo essere bravi a inserirci. Squadra dev’essere più stretta e sempre intelligente. Domani sempre attenti e presenti

Mi auguro che chi vada in nazionale vada per giocare, soprattutto per coloro che non giocheranno domani. Avranno bisogno di mettere minuti nelle gambe.

Velazquez? Non lo conoscevo ma se è all’Udinese ha qualità. Contro il Parma ho visto dal vivo una squadra molto attenta e stretta. Ha un gioco offensivo molto veloce.

Ringrazio Cristoforo per quello che dimostrato, è anche merito suo se abbiamo fatto bene lo scorso anno perché ha contribuito creare un clima positivo. Auguro a Maxi Olivera di trovare squadra perché merita di giocare.

Simeone è cresciuto molto: abbiamo puntato molto su di lui e io mi aspetto molto da lui perché ormai è al secondo anno di serie A e conosce bene tutte le situazioni. Contento di Mirallas e Pjaca: presto pronti per giocare. In attacco siamo messi molto bene.

Dobbiamo giocare con consapevolezza di giocare ogni partita. Pensiamo alla partita di domani: siamo solo alla seconda. Voglio calciatori che diano il massimo dal lunedì al sabato. Oggi ultimo allenamento. Domani i convocati. Thereau e Mirallas se si allenano oggi potranno essere convocati.

Chiesa ha le capacità per andare in doppia cifra ma non deve essere il suo pensiero fisso. Ha lavorato in entrambe le fasi. Per fare il definitivo passo deve essere attivo 95 minuti ma ci sta lavorando"