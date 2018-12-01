Pioli: "Il rigore non c'era, nulla da rimproverare ai ragazzi. Simeone? Sul mercato..."

A fine partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, queste le sue parole: "Noi abbiamo cominciato bene la partita, penso ad esempio al tiro di Benassi. Pa...

A fine partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, queste le sue parole:

"Noi abbiamo cominciato bene la partita, penso ad esempio al tiro di Benassi. Partita più equilibrata di quanto dice il risultato. Dispiace aver preso il primo gol, li abbiamo sbagliato e lo farò presente alla squadra, e di non aver sfruttato le nostre occasioni pericolose.

Non c’era il rigore su Edimilson, ne ho parlato anche con Rizzoli. Abbiamo sbagliato troppi passaggi. Sul piano del carattere, della voglia di vincere e tatticamente non ho nulla da rimproverare alla squadra.

Flop in attacco? Mi auguro che se ci sarà la possibilità di migliorare l'organico ci faremo trovare pronti. Adesso il nostro obiettivo deve essere quello di concretizzare meglio le occasioni che abbiamo. Le prossime cinque partite sono davvero importanti. Dobbiamo rialzarci non vinciamo da troppo tempo”