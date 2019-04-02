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Pioli, ha convocato 21 giocatori con la Roma. C'è anche Chiesa

Ecco l'elenco completo della lista dei calciatori convocati della Fiorentina vs la Roma:PORTIERI: Brancolini, Lafont, Terracciano.DIFENSORI: Biraghi, Ceccherini, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pez...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2019 17:11
Pioli, ha convocato 21 giocatori con la Roma. C'è anche Chiesa - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Ecco l'elenco completo della lista dei calciatori convocati della Fiorentina vs la Roma:

PORTIERI: Brancolini, Lafont, Terracciano.

DIFENSORI: Biraghi, Ceccherini, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.

CENTROCAMPISTI: Benassi, Dabo, Norgaard, Gerson, Veretout.

ATTACCANTI: Chiesa, Mirallas, Montiel, Muriel, Simeone, Vlahovic.

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