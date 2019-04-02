Pioli, ha convocato 21 giocatori con la Roma. C'è anche Chiesa
Ecco l'elenco completo della lista dei calciatori convocati della Fiorentina vs la Roma:PORTIERI: Brancolini, Lafont, Terracciano.DIFENSORI: Biraghi, Ceccherini, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pez...
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2019 17:11
Ecco l'elenco completo della lista dei calciatori convocati della Fiorentina vs la Roma:
PORTIERI: Brancolini, Lafont, Terracciano.
DIFENSORI: Biraghi, Ceccherini, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.
CENTROCAMPISTI: Benassi, Dabo, Norgaard, Gerson, Veretout.
ATTACCANTI: Chiesa, Mirallas, Montiel, Muriel, Simeone, Vlahovic.