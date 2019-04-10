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Pioli ha comunicato il suo addio in lacrime alla squadra. A Corvino un saluto gelido

Il Corriere Della Sera, ha ricostruito i momenti dell'addio di Stefano Pioli: ieri mattina il tecnico ha comunicato la sua decisione alla squadra senza riuscire a trattenere le lacrime e solo dopo a P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 11:36
Pioli ha comunicato il suo addio in lacrime alla squadra. A Corvino un saluto gelido - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Il Corriere Della Sera, ha ricostruito i momenti dell'addio di Stefano Pioli: ieri mattina il tecnico ha comunicato la sua decisione alla squadra senza riuscire a trattenere le lacrime e solo dopo a Pantaleo Corvino con cui il saluto è stato gelido. La decisione l’aveva maturata lunedì sera leggendo un passaggio del comunicato in cui la società chiedeva all’allenatore «di gestire questo momento con la competenza e la serietà che ha dimostrato nella prima parte di campionato». Tutto è finito in quel momento. Pioli non accetta che sia messa in discussione la serietà dell’uomo. Avrebbe preferito l’esonero, domenica dopo la clamorosa sconfitta con il Frosinone.

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