Pioli ha comunicato il suo addio in lacrime alla squadra. A Corvino un saluto gelido

Il Corriere Della Sera, ha ricostruito i momenti dell'addio di Stefano Pioli: ieri mattina il tecnico ha comunicato la sua decisione alla squadra senza riuscire a trattenere le lacrime e solo dopo a P...

Il Corriere Della Sera, ha ricostruito i momenti dell'addio di Stefano Pioli: ieri mattina il tecnico ha comunicato la sua decisione alla squadra senza riuscire a trattenere le lacrime e solo dopo a Pantaleo Corvino con cui il saluto è stato gelido. La decisione l’aveva maturata lunedì sera leggendo un passaggio del comunicato in cui la società chiedeva all’allenatore «di gestire questo momento con la competenza e la serietà che ha dimostrato nella prima parte di campionato». Tutto è finito in quel momento. Pioli non accetta che sia messa in discussione la serietà dell’uomo. Avrebbe preferito l’esonero, domenica dopo la clamorosa sconfitta con il Frosinone.