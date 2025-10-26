26 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:08

Pioli: “Giochiamo con due giocatori offensivi, adesso abbiamo equilibrio col centrocampo a 3”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

26 Ottobre · 17:31

Aggiornamento: 26 Ottobre 2025 · 17:36

Le parole di Pioli a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Bologna, gara di un'importanza vitale per la squadra viola

Le parole di Stefano Pioli a pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Bologna.
Ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport:

Sulla vittoria di Vienna
“Le vittorie fanno sempre bene soprattutto per noi ma la Conference è una cosa ed è un nostro obbiettivo ma il campionato è un altro. Cambiano gli avversari ma noi dobbiamo essere squadra ed è un’opportunità di migliorare la nostra classifica”.

Sulla polemica sulle due punte:
“E’ considerato il fatto che giochiamo con due giocatori offensivi, adesso abbiamo trovato certi equilibri col centrocampo a 3 e andremo avanti cosi”.

Sulla classifica che mette pressione:
“Non dobbiamo pensare che il nostro momento lo supereremo in una singola partita. Dobbiamo pensare di migliorare la classifica partita dopo partita, dobbiamo lottare su ogni pallone cercando di raggiungere un risultato importante”

