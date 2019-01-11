Pioli: "Giocheremo sempre con tre attaccanti. Muriel e Simeone insieme? Vi dico che..."

Stefano Pioli ha parlato due giorni prima della partita di Coppa Italia contro il Torino, queste le sue parole:"Norgaard e Hancko stanno bene e stanno lavorando bene, sono pronti per giocare e sono co...

Stefano Pioli ha parlato due giorni prima della partita di Coppa Italia contro il Torino, queste le sue parole:

"Norgaard e Hancko stanno bene e stanno lavorando bene, sono pronti per giocare e sono contento di avere queste difficoltà di scelta.

In Coppa Italia non abbiamo avuto un sorteggio favorevole, non sarà un percorso facile ma giochiamo per vincere e metterò in campo la formazione migliore.

Malta e le due mini partite giocate sono state importanti per tornare in campo, ma non voglio dare vantaggi a Mazzarri e le posizioni dell’altro giorno non saranno le stesse di domenica. Non prendete troppo in considerazioni le formazioni schierate mercoledì. Muriel senza dubbio migliora la situazione offensiva, è capace di inventare un gol dal niente.

Continueremo a giocare con i 3 attaccanti, e Muriel non esclude Simeone. A volte giocheranno insieme, a volte no.

Domenica servirà il carattere, dovremo essere bravi a gestire il pallone, prendere campo ed avere padronanza del terreno”.

Fonte: Stefano Borgi