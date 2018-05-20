Pioli-Gattuso, scintille a fine gara. Toni alti tra i due per il recupero, poi pacca sulla spalla

Scintille a fine gara, a San Siro: dopo la disastrosa prova della Fiorentina, infatti, si è accesa una discussione tra Pioli e Gattuso. I toni, inizialmente molto alti e animati, sono poi andati scema...

A cura di Redazione Labaroviola 20 maggio 2018 20:16

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gattuso

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