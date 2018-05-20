Pioli-Gattuso, scintille a fine gara. Toni alti tra i due per il recupero, poi pacca sulla spalla
Scintille a fine gara, a San Siro: dopo la disastrosa prova della Fiorentina, infatti, si è accesa una discussione tra Pioli e Gattuso. I toni, inizialmente molto alti e animati, sono poi andati scema...
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2018 20:16
Scintille a fine gara, a San Siro: dopo la disastrosa prova della Fiorentina, infatti, si è accesa una discussione tra Pioli e Gattuso. I toni, inizialmente molto alti e animati, sono poi andati scemando, con i due che si sono chiariti, distribuendosi reciproche pacche sulle spalle. Sembra che tutto sia nato dalla richiesta di Pioli di giocare egualmente i minuti di recupero, anche se il Milan conduceva per 5-1.