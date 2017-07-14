Pioli: "Felicissimo di essere tornato, il prossimo capitano sarà Astori. La musica..."

Uno tra i primi a parlare a Moena è mister Stefano Pioli: "Posso dire che sono felicissimo di essere tornato qui come allenatore, dopo averci giocato. Obiettivi? Vogliamo riuscire a regalarvi tante em...

Uno tra i primi a parlare a Moena è mister Stefano Pioli: "Posso dire che sono felicissimo di essere tornato qui come allenatore, dopo averci giocato. Obiettivi? Vogliamo riuscire a regalarvi tante emozioni, adesso stiamo lavorando e siamo motivati e vogliosi. La musica? Cominciare il lavoro con una certa serenità è importante: invece che ascoltare le solite canzoni spagnole ed uruguaiane preferiamo la nostra musica italiana. Nibali? Sono un appassionato di ciclismo perché mi rilassa anche se non sono competitivo. E’ stato un piacere incontrare un campione come Nibali. Il prossimo capitano? Sarà Davide Astori".