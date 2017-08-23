Pioli farà giocare nel primo tempo una squadra e nel secondo un'altra completamente diversa

La squadra che verrà schierata nel primo tempo sarà totalmente cambiata al termine dei 45 minuti. Ecco perché di questo maxi cambio

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Stefano Pioli ha deciso di far giocare tutti questa sera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Infatti il tecnico viola ha deciso di far giocare due squadre diverse, la formazione che verrà schierata nel primo tempo poi sarà totalmente cambiata al termine dei primi 45 minuti. Un modo per dar minutaggio a tutti e non appesantire troppo le gambe di ogni calciatore.